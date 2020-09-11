前立法院長王金平將代表國民黨赴廈門參加海峽論壇，大陸官媒《央視》日昨在海峽兩岸節目解讀為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，對此，國民黨大陸事務部主任左正東今(11)日表示，昨晚已向大陸國台辦表達抗議，也對大陸近日頻繁軍演，一併向國台辦表達台灣的關切，希望大陸正視此視對兩岸和平對話所帶來的嚴重影響。

左正東說，國民黨參加海峽論壇的立場清楚，一定要捍衛兩岸交流的尊嚴，身為百年大黨的國民黨，為中華民族與台灣付出的努力應受尊敬，不管在台灣或大陸都一樣，而國民黨絕不辜負今年投給國民黨的550萬名支持者，也會對得起2300萬名全體國人。

文傳會主委王育敏則強調，交流必須對等，且維持我方尊嚴，類似央視出現的求和說，有矮化我方的疑慮，呼籲對岸正視此狀況，不希望未來再出現類似言論，因為這樣的言論阻礙兩岸交流。

對於大陸央視影片，國民黨嚴正譴責，這樣的言論不僅無助良性互動，扭曲追求和平原意，傷害兩岸人民感情，對所有對和平仍保持期望者更是嚴重傷害。希望大陸能採取有效措施，導正視聽，創造和平互信互重氛圍。

另針對大陸解放軍連續兩天在台灣西南部空域進行大規模軍演，左正東表示，昨天也一併向國台辦表達台灣的關切，希望大陸能正視此事對兩岸和平對話的氛圍，所帶來的嚴重影響。

至於民進黨立委陳亭妃反問王金平，若在海峽論壇聽到一國兩制台灣方案，是否要率團起身走人還是靜悄悄，左正東說，海峽論壇是民間交流，希望不會有任何政治色彩，更不應該出現讓台灣人民有不舒服的表達方式，會做好相關準備。

國民黨強調，本次論壇應為單純民間交流，任何一方都不應該藉機從事政治宣傳，使交流變調，國民黨採取理性務實的態度，但更重視平等與尊嚴，這是兩岸交流的前提。追求台海和平絕不是單方面的卑躬屈膝，不是以退讓換取和平，而是希望以溝通對話換取和平，以厚植國防力量保障和平。

國民黨上午發布也發布新聞稿嚴正譴責央視影片，指昨晚已向海峽論壇主辦單位大陸國台辦表達抗議；國民黨指出，組團參加行之有年的「海峽論壇」，主要是希望能藉由溝通對話，促進兩岸民間相互認識與交流，創造台海和平的基礎條件。日前蔡總統也表示擔憂兩岸擦槍走火，希望和對岸展開協商。

國民黨新聞稿指出，作為在野黨，更須負責任的為人民提供不同的選擇。過去以來，大陸方面的強勢作為和民進黨政府的操弄扭曲，讓兩岸滑向戰爭邊緣，讓台灣人民陷入恐慌。

國民黨說，海峽論壇是民間交流平台，民間的接觸交往，有助於緩解雙方敵對的僵局，營造兩岸對話的氛圍。因此，國民黨再度率團出席海峽論壇，特別是當民進黨政府以各種空泛理由恐嚇阻斷兩岸交流時, 國民黨更要支持兩岸民間交流。

。

(中時 )