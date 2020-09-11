總統府發言人丁允恭爆出性醜聞、逼墮胎事件後，長期倡議性平、指控藍營民代性騷，目前身兼立法院性別平等委員會委員的綠委范雲，10日在臉書PO出一篇843字的長文回應，提到「我過去一向不公開評論個人情感，這原則是不分黨派」，沒想到卻引發網友洗版砲轟。對此，宅神朱學恒也忍不住在臉書砲轟，「所有的婦權和抗爭理念，在拿到了不分區立委之後全都是幻夢一場啊，對權力的貪婪，真的是一面照妖鏡啊」。

身為「女權鬥士」的民進黨不分區立委范雲，表示當事女性若需要協助，可去找她，她可以轉介給專業團體幫忙。范雲強調，沒在第一時間回應，是因為不論黨派，自己從不公開評論個人感情，就連國民黨劈腿或民眾黨保母事件都一樣；她也說，「對於一直要求我評論也是感到有趣。有些人說，因為我抗議陳雪生性騷擾，所以對於丁允恭事件我也需要評論。我之前已經講過，現在再重複一次，我不同意一個性騷擾受害者就要成為性騷擾糾察大隊長，到處負責舉發性騷擾行為，但我樂意協助性騷擾受害者。」

然而，貼文曝光後，有支持者留言為范雲加油打氣，但也有不少網友湧入諷刺「根本雙標」、「原來是不想評論自家人的事啊」。而朱學恒則是認為，「也不要怪大家笑你(范雲)，今年五月二十二你才推了《未經同意散布成人性私密影像防治條例》法案，你手上拿著那塊板子寫甚麼?結果丁允恭把Y女和他的親密照片在臉書公開被媒體報導了還壓新聞(這不就是你立法對抗的恐怖情人，報復性散佈嗎?)，你屁也不敢吭，不敢譴責加害人，也不敢支持被害人，那你推個屁法案?連丁允恭三個字，總統府三個字，高雄市政府五個字都不敢提，失語症嗎?」

朱學恒更說，「不知道當年跟著野百合抗爭的學運范雲，和當年抗爭民進黨的社民黨范雲，看到現在的民進黨范雲，會不會覺得羞愧呢?」、「還記得你小時候說過的話嗎？『成績可以被當，理念卻要堅持』，現在是不是應該改版成『理念可以放棄，立委卻要堅持』，人都會長大成為自己當年所討厭的大人啊」。

(中時新聞網)