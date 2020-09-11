中共解放軍連2天在台灣本島西南方進行海空演訓，驚動國防部及外交部接力舉行記者會，外界好奇，陸委會到哪裡去了。知情人士說，為什麼是外交部，不是陸委會開記者會，應有特別的意思。

國防部昨舉行記者會，針對解放軍海空連環演訓，呼籲共軍別當麻煩製造者；外交部則是強調已通報重要友我國家。其中國防部開記者會，外界不感到意外，令人好奇的是，為什麼會是外交部開記者會，而不是陸委會開記者會。

知情人士說，府方指示應該有特別的意思。至於什麼是特別的意思，該人士笑而未答。

過去針對中共挑釁，陸委會經常在記者會上回應，甚至主動發出新聞稿，要求停止武力挑釁，但昨日府方的操作，顯然刻意淡化陸委會的角色。

前外交官劉仕傑在臉書表示，外交部出面開記者會，而非陸委會，背後意涵當然是這件事的「國際通報」。而下一個觀察的重點，美方（包括國安會、國防部、國務院在內）何時會針對此事表態？請注意美方相關推特帳號推文。

值得注意的是，前總統馬英九8月表示，實際上國軍都了解，解放軍攻台戰略是「首戰即終戰」，讓台灣沒有機會等美軍馳援，而且現在美軍根本不可能來，這是我們必需了解的。

(中時 )