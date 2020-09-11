神基(3005)(Getac)今日宣布推出新一代UX10，是一款功能強大且堅固耐用的全強固型平板電腦。致力為在公共安全、公共事業、天然資源和工業製造行業等充滿挑戰的工作環境中的專業人員，打造無縫的移動效能。新一代UX10全強固型平板電腦提供更強效能、儲存和連線能力，時尚的新底盤提供堅固的可靠性，同時保有前一代平板電腦經過市場驗證的功能特色。

神基科技董事長黃明漢表示，在Getac，我們以與客戶的緊密聯繫感到自豪，這使我們能夠開發解決客戶每天挑戰的新產品和解決方案，這就是Getac Select的精神。藉由新一代UX10，我們再度打造了功能強大的行動解決方案，滿足各行各業的專業需求，為專業人士提供更高的行動效率。

UX10主要功能包括第10代Intel 4核心i5或i7處理器以及PCIe NVMe SSD儲存技術，速度最高可達SATA SSD的六倍。最新的IntelR Wi-Fi 6 AX200在稠密擁塞的環境中提供更高的連線穩定性及可靠性。除此之外，新一代UX10配備進階強固式防護，不僅通過MIL-STD-810H 認證，也以平板電腦模式通過高達1.8公尺的防摔測試，在任何情況下都能安心使用。

UX10是Getac Select方案的一環，結合了預先配置好的強固運算裝置、軟體、配件和專業服務，針對個別應用程式和不同使用者族群打造一系列最佳解決方案。各個解決方案組成立基於廣泛的客戶意見回饋和Getac豐富的行業經驗，這些極具優勢的產品和服務整合是其他地方無法提供的服務。新一代UX10-IP和UX10-EX就是兩個很好的例子。

新一代UX10-IP專為滿足緊急醫療服務和其他醫療保健專業人員的獨特需求而設計。採用全密封式按鈕與符合人體工學的設計，能夠快速輕鬆地進行頻繁清潔，在如今的防疫環境中提供了有效預防感染的功能。此外，UX10-IP的強大功能使收集和共享重要的患者訊息變得容易，而堅固的設計意味著急救人員可以專注於挽救生命的任務，而不必擔心意外的撞擊和掉落。

UX10-EX旨在為石油及天然氣、天然資源和公共事業行業的工程師和技術人員提供高效的現場服務解決方案。該設備採用了最新的安全技術，完全符合嚴格的ATEX / IECEx標準2/22區認證，適用於現場專業人員在具潛在爆炸風險的環境中使用。此外，強大處理能力和廣泛的連線選項讓人員在現場快速、高效地直接獲得技術支援並上傳報告，而UX10-EX可在各種天氣條件下實現最大可用性，意味著在任何情況下都可以依賴它。

(時報資訊)