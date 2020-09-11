真好玩(8491)旗下年度大作《天啟紀元》7月底搶攻韓國市場獲得不錯成績，帶動8月營收來到今年新高，公司與《那一劍江湖》遊戲開發商再度攜手合作，除了11月在台推出外，明年第1季再度搶攻韓國市場，再提升真好玩營收動能。

真好玩8月營收1.34億元，來到今年最高，月增7成，年增6.43％，主要《天啟紀元》上線即擠入韓國Google Play營收排行前30名，表現亮眼。董事長周玄昆表示，真好玩擁有豐富遊戲營運的經驗及大數據獲利模型的營運策略，擅長經營韓國遊戲市場，去年以《那一劍江湖》搶下韓國市場前10名的營收佳績，今年再戰韓國市場，推出年度大作《天啟紀元》，除產品本身外，更透過大數據分析及市場掌握度，加上在地化的行銷策略奏效，有效貢獻8月營收。

韓國、日本及歐美市場為高ARPPU的國家，玩家於手遊上消費單價高於台灣玩家1.5～1.8倍；在今年疫情效益下，韓國地區不管在遊戲下載或收入上都比去年明顯成長約2成，針對高ARPPU的韓國市場，真好玩以台灣遊戲版本為優化基礎，透過數據分析再推出韓國玩家喜愛的營運活動，推升真好玩營收一舉突破億元大關。

真好玩將持續進軍韓國市場，與《那一劍江湖》遊戲開發商再度攜手合作，10月中旬將推出全新3D武俠大作的市場測試，預計11月正式在台推出，明年首季再度搶攻韓國市場。

此外，真好玩今年除代理遊戲外，更持續專注於遊戲產品的研發，最新的自研產品是目前市場上最受玩家喜愛的二次元Q版遊戲，此款遊戲擁有精美立繪畫風，媲美電影般遊戲劇情，玩法更為輕鬆，是時下玩家最喜愛的遊戲類型，遊戲預計年底在台展開測試，明年第1季推向全球市場。

(時報資訊)