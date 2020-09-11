日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸（6227）8月營收達9.5億元，月增8.7％、年增28.3％，連續兩個月創歷年同期新高。茂綸表示，公司在今年起跨足終端產品的銷售及服務，可望成為未來營運發展另一動能。

新冠肺炎疫情不確定性仍高，加速各國推動5G商用化進程，全球遠距辦公、線上教學及居家娛樂等雲端服務市場快速成長，同步帶動資料中心、雲端伺服器及高效能運算系統（HPC）需求強勁，激勵茂輪前8個月雲端運算及網路傳輸相關的解決方案出貨量較去年同期增長，今年以來累計營收突破60億元大關，年增6.18％。

茂綸指出，公司朝向終端產品的銷售及服務布局，不但提供客戶結合軟、硬體設備及維保服務的整合方案外，也繼推廣大型商用AI自動清潔機器人「Avidbots Neo」後，自母公司引進名為「SENSPIDER」的工業物聯網（IIOT）專用設備檢測與預知診斷解決方案，目前正與客戶進行應用測試，可望挹注未來營運成長動能。

(工商 )