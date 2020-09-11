32歲女星張愛雅（原名：張艾亞）過去和許孟哲交往3年，一度論及婚嫁，未料卻在2017年分手，隔了兩年許孟哲已升格人夫人父，張愛雅仍孤家寡人。她近日錄《星光歡樂城》，被問到對舊愛的看法，作勢離場2次，搞笑地說：「第3次我真的不會回來了！」

張愛雅和許孟哲2015年公開認愛，郎才女貌的組合曾被外界看好，但男方面對父親過世後，全心全意將心思放在工作，兩人才走上分手一途，沒想到兩年後舊愛已另組家庭，張艾亞之後的態度轉趨為反對公開戀情，原因就是常被問對許孟哲感情的看法。

她最近從大陸拍戲回台，錄影後被媒體問到「有看到孟哲的孩子了嗎？」馬上變臉作勢離席，拱手直呼：「我先走，祝福，恭喜，掰掰。」張愛雅之後再折返，透露想買房的因素之一是有結婚打算，不過還沒遇到適合的人，即便身邊有3個追求者，年齡落在35到40歲的生意人，但都沒有動心，表示年紀大了會考慮的層面更多了，會以父母喜歡為重。至於是不是受到前任影響，張愛雅再度走人，「你們一定寫我走1次、2次，第3次我就不回來囉！」

張愛雅被問到擇偶條件，她坦言不會很在意經濟條件，認為價值觀相近為首要條件，由於在台灣時間少，她也較少有機會遇到圈內人，未來不考慮交圈內男友。

(中時新聞網)