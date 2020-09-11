陳姓婦人收到新冠肺炎「特效藥」的假消息，內容甚至把日本首相安倍都拉進來背書，陳婦未經查證就在不同群組轉發這個假消息，先後被不同的司法警察機關函送偵辦，台北地檢署偵查後，以支付公庫5000元的條件，再次給予陳婦緩起訴1年。

檢警調查，陳姓女子在今年3月16日，26日前某日的下午2點57分、26日上午8點59分許，用手機上網至某社區大學法律班「中山社大鄭老師法律班」LINE群組。張貼內容是「同學周遭遇到感染新冠肺炎告訴我有特效藥」、「這是新冠肺癌的口服疫苗25cc、另外特效藥是15cc該特效藥各國其中日本來求救過、目前女兒服務的長榮公司有一男同事確診人在日本，拖日本首相安倍處理…」。

「該特效藥非常厲害、即使醫院發病危通知緊急將該藥注射到脖子主動脈30分鐘後即蘇醒、即可出院、惟本當局或許疫情還不嚴重吧！」、「其中美國川譜已來接洽」等文字及照片。

陳婦轉發的假消息，分別被調查局資安站函送3月16日的行為，台北市大同分局函送3月26日的貼文，北檢先就調查局函送部分以支付公庫8000元、法治教育4小時的條件，處分陳婦緩起訴1年。

至於大同分局函送部分，檢察官認為陳婦本次犯案動機是為鼓勵年齡較大的友人，始一時失慮致罹刑章，而且在調查局查獲後就沒有再散布不實訊息，經歷這個教訓應知道戒慎，因此依法再次給予緩起訴處分。

(中時 )