運動家本周對太空人大獲全勝，在5連戰取得4勝1負，把勝差擴大為6.5場，確立美西龍頭地位。本季不再有雙方的直接對戰，運動家總計7勝3負強壓太空人，追平自家2013年9月以來在分區最大的領先。2013年也是太空人從國聯中區轉到美西的第一年。

總教練馬文(Bob Melvin)表示跟太空人對決是一樁苦差事，「這5場是重要比賽，我們奮力搶下4勝，戰果豐碩。」外野手坎哈(Mark Canha)說：「我們滿意這結果，但我們的工作還未結束，接下來的賽程仍非常繁重。」運動家再來6天要打8場比賽。

太空人不會再碰到運動家，因此每贏1場球只能追回半場勝差，還要期望對方連敗才有機會搶回王座。太空人2017年起連續3年例行賽超過百勝，去年107勝刷新隊史紀錄，自2015年開始勝率就沒低於5成。本季太空人22勝23敗處於5成邊緣，領先身後的水手隊只剩2場勝差。

本季一同與太空人落難的還有美東豪門洋基，他們連續兩年摘得百勝，今年就被傷兵拖垮戰力。洋基不僅跌出分區前兩名，美聯外卡的席位也隨時可能不保，太空人若被水手追上，就得一起加入外卡爭奪戰。

(中時新聞網)