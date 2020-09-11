為提升道路品質，內政部於2017年至2020年第1階段的前瞻基礎建設，已改善全台約493公里的道路。明年起將展開第2階段，推動「提升道路品質計畫2.0」，未來4年要投入250億元，導入智慧街道、環境檢測等智慧建設新指標，打造智慧安全的用路環境。

內政部表示，為使道路不再挖挖補補，天空不再纜線飛舞，近4年來透過前瞻基礎建設「提升道路品質計畫」第一階段，共209.4億元的補助，全台已完成851項道路品質改善工程，改善約493公里的道路。

內政部舉例，台中市清水區五權南路人行步道改善建置工程，透過增設行人庇護島、斑馬線遠離路口、路口人行道擴大、天空纜線下地、人行道違章及私設斜坡道拆除、立桿減量等措施，提升行人通行安全與整體道路品質，獲選為道路改善優質示範案例。

內政部指出，2021年至2024年將繼續推動「提升道路品質計畫2.0」，總經費250億元，將引入「智慧交通設施建置」、「節能環保道路設計」、「完善停車規劃」及「公有土地活化與整合」等多項新指標，透過智慧街道、智能公車、環境檢測、智能化設計及應用等智慧建設，打造安全無礙的通行環境。

內政部營建署表示，第2階段補助延續第1階段，仍採競爭型補助方式，營建署會輔導地方，進行通盤檢討與系統性規劃建置，預計今年12月開始受理提案，期望透過良性競爭，促使全面提升全國道路服務水準，同時導入以人為本的新思維，落實公共通行權益，提升臺灣都市與城鄉人行街道環境，建構安全無礙的通行空間。

(中時 )