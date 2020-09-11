不少人都會有使用遙控器的時候，不論是電視遙控器、冷氣遙控器，若頓時失靈無法使用時，你會怎麼做呢？有一名網友在臉書社團問道「有人跟我一樣症狀嗎」？遇到無法轉台的狀況，就會拍一拍遙控器，他狐疑的問「是不是只有我會這樣」？

他在《爆廢公社二館》發文指出，看電視看到一半，欲轉台十，家中遙控器偶會有失靈的狀態，當下他的第一個反應便是「將遙控器放在手中拍一拍」，他好奇的問難道這舉動只有他？沒想到竟釣出一票網友留言，不少人都誤以為只有自己會這樣，並認為「我以為這是SOP」、「感應不良，拍一下就好了」、「我一直覺得台灣的東西都是拍一拍就會好的」、「真的每次拍就變正常」、「到底誰教的這招？沒人教但所有人的動作都ㄧ樣，重點是打一打還真有效」。

而其他網友也搞笑分享其相關經驗，其中一名則說道，他想起國小時，阿嬤家的電視看著看著，螢幕突然就由彩色轉為黑白，阿嬤就「傳授」只要像這樣「拍一拍」就好了，而最神奇的是，每次這麼一拍，電視就真的好了。

網友也留言分享相關梗圖，讓人哭笑不得。（圖／翻攝自爆料公社二館）

除了「拍」之外，其他人也說若是遙控器無法使用，他則會手拿遙控器，在空中喬角度，這高度不行，再提高；再不行，就直接站起來了。但有人則認為「人類真的超有病，.手機沒電都知道要充電，但遙控器沒電要敲到壞，才肯罷手。」有專業網友指出，其實網路上很多遙控器不靈敏修復的相關教學，像是拆卸內部做清潔等，大家的SOP真的讓人哭笑不得。

(中時新聞網)