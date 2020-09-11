網球女將謝淑薇今（11日）在粉專幫忙弟妹招生，不料網球國手弟弟謝政鵬並不領情。謝政鵬發文指出，「一早起床又再刷存在感？」事實上，兩姐弟過去就曾因金錢糾紛，加上謝淑薇控告謝政鵬竊盜，導致謝政鵬無法參加比賽，姐弟情誼破碎。

謝淑薇今發文表示，「今年因為新冠肺炎，弟弟妹妹都只能在台灣，教球賺取自己的訓練與參賽備戰奧運費用。有想要學球的人，可以自行前往他們的粉絲頁私訊預約。」她TAG了謝政鵬、謝語倢，還表示希望他們能爭取到奧運參賽資格。

（圖／翻攝自臉書／謝政鵬）

除此之外，謝淑薇提及，弟弟謝政鵬從國小就跟著她出國陪打，因此擁有豐富的海內外教學經驗，個性幽默靈敏，各種網球疑難雜症可解。

但謝政鵬並不領情，發文寫道，「一早起床又再刷存在感？？？？？？我收學生從來沒說我帶過誰，更不用說利用過誰，至始至終都是用自己的實力在招生，自從霸凌文發出以後，在河堤打球遇到的球友都很友善，謝謝你們。」最後還Hashtag「又在夢遺了？」，嗆聲意味濃厚。

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(中時新聞網)