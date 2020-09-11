正值中印邊境再次緊張局勢升溫，陸外交部長王毅與印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）於莫斯科舉行雙邊會談，並達成不讓兩國分歧上升等五項共識，藉此緩和邊境緊張局勢。不過，在外長會議共識出爐之前，上海國際問題研究所南亞研究室主任趙干城10日表示，由於雙方敵意與怨氣短期難以消退，中印外長會談有實質意義上的突破可能性不高，無論哪一方都無意願退讓，僵持恐持續至冬季。

正值中印邊境再次緊張局勢升溫之際，陸外交部長王毅與印度外長蘇杰生於莫斯科舉行雙邊會談，並達成五項共識。

據《南華早報》報導，陸解放軍與印度部隊近兩周於拉達克的班公湖（Pangong Lake）岸對峙，印度更於1975年以來首次鳴槍示警，為雙方自6月後再次陷入緊繃局勢；而外界普遍預判，雙方怨氣與敵意難以在一時之間消退。

對此，趙干城表示，外長會議是在長期邊界爭端的微妙關頭舉行的，儘管兩國之間存在各種困難和懸而未決的問題，但它為雙方尋求和平的政治解決方案提供了一個狹窄的機會之窗。

趙干城表示，除了邊境緊張局勢，王毅同時努力勸阻新德里在日益增長美中強權競爭中站向華盛頓一邊，並解釋 「中國不希望自己的家門口有一個對手，王毅將努力說服他的印度同僚，中國仍然可以是一個值得信任的發展夥伴」。

另外，美國史汀生中心高級研究員孫雲也表示，中印雙邊利用外交與軍事會談來「最大化表達自認的國家利益」，但基於雙邊關係急遽惡化，特別是在6月份發生了半個世紀以來最嚴重的邊境衝突之後，很少有人認為莫斯科會晤會取得任何突破，加上民族主義以及對在衝突中喪命士兵的哀痛情緒仍在高漲之際，加上大陸拒絕回到所謂5月前的狀態，故認為「北京正在試圖修復關係，但它不會做出印度所要求的關鍵讓步」，「我不認為邊境問題很快結束」。

據新華社指出，王毅與蘇杰生回談後，中印達成五項共識，包括不讓兩國分歧上升為爭端、兩國邊防部隊應繼續對話並儘快脫離接觸、雙方應恪守現有邊境事務協議和規定、雙方同意繼續透過中印邊界問題特別代表保持溝通，以及局勢緩和後，雙方應加快完成新的建立互信措施。

(中時新聞網)