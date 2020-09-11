國外近日瘋傳一段影片，令網友驚悚的是，一般人以為應該是「鳥吃蜘蛛」，沒想到竟是一隻巨大蜘蛛，懸掛在半空中進食一隻體型與牠相當的小鳥，短短45秒影片，帶給網友極大震撼。

影片中清楚可見，這隻全身毛茸茸的巨大蜘蛛，懸掛在橫樑上，緊抓著小鳥從頭部開始進食，畫面十分驚悚。

據外媒報導，這隻蜘蛛來自澳洲、是世界上最大的蜘蛛—捕鳥蛛（Goliath birdeater），不過一名德國生物專家鄧樂普（Jason Dunlop）指出，這隻蜘蛛應該粉趾狼蛛（pink toe tarantula），即使不是，也與捕鳥蛛有緊密的關係。

鄧樂普說，按理講，一般粉趾狼蛛不會吃鳥，他猜測粉趾狼蛛可能把消化液吐到獵物身上，然後再將被液化的液體吸回去，就只會有骨頭與羽毛會被留下來丟掉。

報導中指出，粉趾狼蛛生活在樹木當中，母的腿長度可到達5英寸（約12.7公分），公的小一點，通常約為3.5英寸（約8.89公分），顏色是黑色，而且身上有毛，腿的末端有一點點的紛紅色，原產於南美州北部的雨林地區，分布範圍包括委內瑞拉、巴西北部、圭亞那等地。

(中時新聞網)