中共軍機機連續2天侵入我西南方海空域，國防部與外交部昨晚接連舉行臨時記者會譴責，前外交官、時代力量媒創部主任劉仕傑在臉書分析，這並不是尋常的事情，中共在測試美國在大選前回應基調，挑釁用意很清楚，在測試美國願意為台灣付出多大代價。劉仕傑預測，接下來幾天台海會很不平靜，如果台灣突然進入戰爭狀態，並非完全不可能。

劉仕傑指出，國防部召開主題是共軍擾台記者會很合理，解放軍距離台灣最近僅有166公里，以飛彈跟軍機的速度來說，台海距離戰爭僅一線之隔，更不用說兩軍對峙時因為誤判可能的擦槍走火，如果台灣在今夕突然進入戰爭狀態，並非完全不可能。

至於外交部記者會，劉仕傑認為只有一個重點，就是「共軍情資已通報重要友好國家」，但重要友好國家是誰，或者說，除美國跟日本，有哪些國家能獲有能力出兵協助台灣，外交部出面開記者會，而非陸委會，背後意涵當然是這件事的國際通報。

劉仕傑認為，下一個觀察重點，是美方包括國安會、國防部、國務院在內，何時會針對此事表態，尤其是中共意圖測試美方在大選前回應機掉，包括川普擊敗燈陣營是否回應，中共挑釁用意很清楚，「美國會願意為台灣付出多大代價」。

(中時 )