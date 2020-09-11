台積電今天正式宣布，今年度運動會停辦，台灣地區全體員工每人將發新台幣1000元的商品卡，並對4.2萬名員工每人發放新台幣1.2萬元獎金，獎金總額5.04億元。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，台積電表示，為避免群聚活動增加感染風險，今年運動會將停辦，原福委會提撥的運動會結餘經費將轉發台灣地區全體員工每人面額1000元的商品卡。

至於外界關注，台積電創辦人張忠謀去年幫員工爭取的紅包「加碼」，會不會就泡湯了？台積電表示，將依例發放特別獎金，凡是在台灣，今年5月31日以前到職，職級60到64的直接人員，職級20到26的行政及技術人員，及職級31到33的工程師與管理師等人員，約4.2萬人，每人可領到1.2萬元特別獎金，總金額約5.04億元。

此外，台積電也善盡企業公民責任，將額外提撥2000萬元經費回饋社會，資助偏鄉運動，讓偏鄉弱勢學子也能勇於逐夢。

(中時新聞網)