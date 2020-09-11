林曉峰發文。（圖／翻攝自ahlo IG）

黃翊否認介入林曉峰婚姻。（圖／取自《on.cc東網》）

50歲男星林曉峰（阿Lo）是資深藝人狄龍外甥，也曾演出《古惑仔》系列電影，在其中以「包皮」一角被觀眾認識。18年前他和小他7歲女星康子妮結婚，育有兩子，昨(10日)他突然發文承認離婚，強調：「我希望結婚、生小朋友、成立自己的家庭，是康子妮幫我完成我的夢想，是她成全了我」，有傳言指兩人離婚和男星黃翊捲入有關。

林曉峰昨先開腔承認和太太18年婚姻玩完，他寫下：「我跟康子妮從2001年相識，2002年結婚，大家一直真心為這個家庭付出，正如之前我所有訪問所講，我希望結婚、生小朋友、成立自己的家庭，是康子妮幫我完成我的夢想，是她成全了我。世界仍然紛亂，如果能找到自己開心快樂，所有人都應該好好尋找。」

林曉峰也強調：「大家應該努力向前，接受未來每一個挑戰！衷心希望大家別忘初衷，祝家庭生活愉悅！」希望外界給兩人處理私人事務的空間，今早他又補充跟前妻沒仇沒恨，不用理會他人指指點點，「只有我和你明白這是對大家最好的決定，你已經付出所有」，「再難聽的話都可能會出自人們的口，只要你、我及真正愛護我們的人安好，就天下太平」。

《東網》則報導，52歲已婚的黃翊與林曉峰婚變有關，求證黃翊他滿臉問號，承認有和康子妮拍過MV，黃翊開演唱會時曾邀康子妮幫忙和音，其他沒太多交集，他自嘲：「滿好的，至少我還有市場，雖然聽起來有點突然，我不明白，拍過我MV，所以就這樣（傳出緋聞）？」至於跟太太陳存正關係，黃翊說兩人在一起久了，已經像老夫老妻，喊冤說：「我都不知道怎麼找時間去找二奶，我也想要有這些時間」。

(中時新聞網)