日月光投控（3711）旗下日月光集團10日於高雄廠舉行「第5屆自動化產學合作成果發表會」，攜手台大、成大、中山、高科大專業團隊，共發表6項專案，展示強化產線製程端、供應鏈管理、企業營運風險管理3大範疇應用，以打造高效智慧工廠。

日月光表示，近年全球智慧科技應用趨勢，驅動集團投入智慧應用布局、深耕工業4.0創新轉型，以打造更新更有效率的綠色智慧工廠，實踐循環經濟與產業升級，並發揮半導體群聚效應，提高產業附加價值、帶動地方就業。

日月光以創新技術推動智慧製造、提升企業競爭力，並將人才培育視為智慧化轉型關鍵。高雄廠自2015年起展開自動化產學技術研究合作，攜手台大、成大、中山、高科大培養人才技術與實務能力。

日月光指出，在製程機台中導入全自動虛擬量測功能，可有效降低測機時間、提升稼動率，使製程調整更彈性敏捷。同時，透過同步建立AI人工智慧缺陷辨識模式，取代人工目檢，則可提升產品品質。

供應鏈管理方面則透過演算法，在最短時間做出最佳投料產品分析，優化原料庫存管理，藉以管控成本、滿足客戶需求。營運風險管理則透過檔案傳遞層層加嚴，降低外洩風險，並擴大輿情搜尋範疇，提前預測潛在風險，做好立即性因應對策，維持營運效率穩定。

因應5G新世代快速進展，日月光瞄準產業趨勢加速推動智慧製造進程，持續擴大先進製程與產能規模，投資布局、延攬人才。日前攜手中華電及高通，將高雄廠打造為台灣首座5G毫米波（mmWave）企業專網智慧工廠，未來將逐步導入3大應用。

日月光高雄廠副總經理李政傑表示，集團5年前促成自動化產學合作，與合作學校搭建資訊共享平台，縮短學界與產業間的距離。當學界人才與業界需求緊密銜接時，學生才能學有所用，更能同步厚植國家科技實力。

李政傑指出，近年來產學技研專案逐步轉移至利用AI人工智慧，解決工廠經營遭遇的難題。日月光將持續推動智慧製造產學技術研究，整合台灣研發及科技專才，掌握未來產業發展先機，發揮台灣在全球半導體市場的影響力。

(時報資訊)