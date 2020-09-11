台積電(2330)8月營收達1228.78億元，創下單月歷史新高紀錄。台積電ADR 10日僅小跌0.63%；台積電今早股價小開高0.5元為435.5元，早盤股價在平盤附近整理，支撐台股早盤跌勢有限。

美股周四重挫，但台積電ADR小跌0.5美元、跌幅0.63%，每股折新台幣465.81元。台積電本周四股價收高大漲8元至435元，並站回月線之上。

台積電受惠5G、高效能運算與物聯網等市場需求強勁，8月營收攀高至1228.78億元，月增16%，年增15.8%，並改寫歷史新高紀錄。法人評估，台積電第3季營運目標應可順利達成，甚至不排除有機會超越115億美元目標。

另外，美系外資預期，台積電可望先拿下英特爾繪圖晶片代工訂單，此外，聯發科、超微（AMD）與高通（Qualcomm）需求強勁，將推升台積電2020年至2022年業績逐年攀高。

外資指出，英特爾5奈米CPU研發轉趨積極，已進入設計定案（tape out）階段，推估台積電2022年上半年量產英特爾CPU，比預期早6個月到12個月。

外資估計，蘋果5奈米製程訂單量產，以及超微（AMD）、Nvidia強勁動能，可彌補失去華為的損失，將使台積電第四季營運與第三季持平。

(時報資訊)