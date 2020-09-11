華爾街大行高盛（Goldman Sachs）宣布將美國第三季經濟成長預測從30%上修至35%，而消費者支出意外強勁，是高盛對美國經濟的看法優於業界平均預期的主要原因。

高盛表示，其追蹤預測值現在比華爾街預測均值高出14個百分點，並表示在這個差距中，有12個百分點是來自於對消費力道看法的分歧。

高盛經濟學家在報告中指出，消費者支出在春末夏初急劇增加之後，疫情捲土重來及財政意外緊縮，對支出的復甦構成威脅，但7月的消費者支出卻強勁增長，且四大高頻指標均顯示8月的實質支出進一步成長1～2%。

報告中指出，因此他們在國內生產毛額（GDP）預測中，估算8月消費者支出將成長1.25%，而亞特蘭大聯準銀行的GDP Now預測模式則預期消費者支出將下滑。

高盛經濟學家認為，消費者支出的整體增長，掩蓋了失業救濟金領取者的支出下滑，數據顯示失業救濟金領取者8月的支出平均比7月減少8%。每周600美元失業給付支票占許多此類消費者收入的一半以上，這樣的支出跌幅較我們先前所預期的溫和。失業救濟金領取者與較低收入階層在夏末的支出也遠超出第二季水準，且我們預期隨著回溯式的加發失業金支票到來，消費者支出將在9月底以前反彈。此外，經濟學家並表示，即使每周加發600美元失業給付的措施在7月底結束，但夏末消費增長的態勢不變，可能與第二季的高儲蓄率有關。

除了消費者意外帶來的助益之外，高盛表示庫存數據也為第三季經濟帶來貢獻，預估庫存將為第三季經濟成長貢獻5.9個百分點。

此外，該銀行對於第三季之後的美國經濟前景亦保持樂觀看法。報告中指出，市場參與者似乎已經從疫情反彈與財政動盪間預料經濟價格將走高，且第三季強勁的數據也將為第四季與之後的經濟帶來吉兆。我們也仍然預期明年初疫苗就會問世，而剩餘的產值缺口大部分都集中於對疫情敏感的產業。

(時報資訊)