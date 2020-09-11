第一金(2892)旗下第一銀總經理鄭美玲今(11)日表示，第一銀已訂下目標，希望在2028年達到全臺分行雙語化，一銀目前分行共計188個，第一銀員工參與英文檢定測驗的人數已逾2300人，多益英文成績達900分以上行員更達250名。第一銀行為響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」，展現強烈企圖心，2019年已完成設置6家雙語分行，今年將於北、中、南再設置6家。

金管會黃天牧主委今早偕同國發會龔明鑫主委、財政部蘇建榮部長等跨部會首長前往第一銀行延吉分行視察雙語分行推動成果，在第一銀行鄭美玲總經理全程陪同下，展示用心打造有溫度的雙語分行，導覽過程中遇到外籍客戶臨櫃洽辦業務，行員展現流暢且熟練的服務，並以流利的英語與客戶交談，輔以分行整體所營造的友善雙語金融環境，皆讓外籍客戶感到驚豔且留下深刻的印象。在全場嘉賓、客戶共同見證下，第一銀行充分展現其雙語化建置的豐碩成果，讓在臺外國人進入分行後，從各項標示、臨櫃溝通到辦理業務，皆能體驗友善、無障礙的雙語金融服務。

第一銀行鄭美玲總經理表示，設置雙語分行的目標除為提升服務品質能量、落實公平待客企業核心文化外，另一方面是從銀行國際化經營策略思考，第一銀行海外據點多達39個，橫跨歐、亞、美、澳等四大洲，網點遍布世界各主要金融中心及亞太區臺商聚落。為因應國際化發展及國際人才的培養，第一銀行向來極為重視員工外語培訓，今年為加速布建雙語分行，對外擴大招募雙語人才，期許雙語分行的布建除了在國內形塑雙語環境，累積為外籍人士服務的經驗，強化英語溝通與交流專業能力外，經培訓的優秀雙語人才未來也可以輪調海外單位，厚實第一銀行國際化的發展，這樣的規劃同時兼顧第一銀行海外布局的發展策略，以及政府「2030雙語國家政策發展藍圖」的政策。

第一銀行指出，延吉分行位於臺北市東區商圈，觀光人潮多，周邊外商公司密集，因此累積豐富的雙語金融服務經驗，且該分行有六成人員具有外語證照，英語能力佳，從常用臨櫃申請書表到相關設施及標誌皆設置完善，更在外籍人士經常辦理業務的一般收付/服務台/外匯櫃檯設置英語諮詢專櫃，以及提供「講英語嘛ㄟ通」的ｅ化填單服務，讓客戶感受多元又便捷的暖心體驗；另外，第一銀行官網及網路金融服務也提供雙語化服務，讓外籍顧客不受時間或地點限制，輕鬆完成銀行交易與服務。此外，積極將環境永續融入企業DNA的第一銀行，不僅在延吉分行打造雙語及無障礙環境，更設置傳達綠色永續的植物生態箱，運用微森林的生態循環概念，除了賞心悅目之外，還兼具實質淨化空氣的效果。

(時報資訊)