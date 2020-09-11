才剛正式接下籃網總教練職位的傳奇控衛納許，如今完全不打算浪費任何時間，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞11日爆料，納許打算全力招募湖人助教菲爾漢迪加入他的全新教練團，這個招募動作擺明就是為了討好陣中球星厄文。

畢竟菲爾漢迪跟厄文之間擁有長年合作關係，在2015-18年球季期間，漢迪當時擔任騎士助理教練，就跟厄文建立良好交情，其實先前籃網挑選新任主帥之際，漢迪的名字也曾列入考慮名單當中，就是看在漢迪可跟厄文相處融洽這個因素。

菲爾漢迪也從不避諱談到自己跟厄文之間的友好關係，「我跟厄文在騎士合作了4年，期間他獲得很大成長。當我剛去騎士，他只是個孩子，還處在摸索階段，我幫助他成為一名職業球員，我們關係超越籃球範疇，更何況我們還是鄰居。」

納許會有這樣討好厄文的動作，明顯是看在厄文過往的「黑歷史」，不僅是厄文當年曾逼騎士高層把他交易出去，也在效力塞爾提克期間出爾反爾，無視自己公開承諾續留波士頓，卻在去年夏天跳槽籃網，納許挖來漢迪或可改善這種情況。

(中時 )