68歲泰王瓦吉拉隆功近來動作頻頻，避居德國防疫的他恢復廢妃詩妮娜名譽後，親自到機場接機，近日還詩妮娜重回懷抱而心情大好，竟然童心未泯，創作可愛萌畫向她表白。泰王畫作充满童真童趣，詩妮娜在他心中竟是頭戴蝴蝶結的可愛女孩，令外界嘖嘖稱奇。

泰王瓦吉拉隆功在其67歲的生日宴會上，迎娶了34歲詩妮娜，但她上位不到百天，就被國王以「對國王不忠」和「野心勃勃」在行為上頂撞王后蘇提達，剝奪了她貴妃頭銜，並關進曼谷的女子監獄。

聯合早報報導，68歲泰王瓦吉拉隆功早前把詩妮娜貴妃送進監獄，卻發現思念總在離別後，於是把貴妃從監獄中救回來，重拾了幾乎破碎的感情。詩妮娜從監獄中出來後，完全俘獲了泰王的心。瓦吉拉隆功除了為她安排最華麗的儀式，恢復所有的王室榮譽，還親自作畫，記錄兩人甜蜜約會的浪漫情景。

在畫作中，泰王很用心地把他和詩妮娜貴妃的約會情景都描繪下來了，二人在晴朗的天空下手牽手，笑得特別甜蜜，然後在月光下共進晚餐。令人難以想像的是，泰王已年屆68歲，畫作卻是萌意十足，他用可愛的卡通形象形塑詩妮娜貴妃。35歲的詩妮娜在外界眼中，身材辣又敢穿，但在泰王的筆下，她仍然是那個頭上戴著蝴蝶結的可愛女孩。

(中時新聞網)