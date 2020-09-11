劉姓人妻不滿被懷疑出軌，與丈夫、婆婆相處不睦，竟在臉書上罵婆婆「私生活糜爛」、「有私生子」，另嗆丈夫「小GG」、「找小三」，因而挨告加重誹謗。台北地院審結，依加重誹謗罪判拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

檢方起訴指出，劉女2019年8月間在臉書上嗆罵婆婆「私生活這麼糜爛，都不怕生病喔？」、「大兒子跟小兒子姓氏不同，外面還不知道多少男人呢！」、「還好我沒有讓寶寶跟一個嘴巴這麼臭的阿嬤相處」。

劉女另罵丈夫：「你X媽的那根小到連你前女友都受不了，跑去跟她學長啪啪，小GG興致來時，我還要立馬配合你發洩你那短小又快速的肉慾，我X媽的還要被你懷疑，那麼，我是不是也可以合理懷疑你，根本不是去工作，而是去找小三...」、「偉大的小GG，你可以滾了嗎？」

法官審酌她不以理性方式處理紛爭，反而留言謾罵，行為不可取，但考量她沒有前科，犯後認罪，雖然未能達成和解，但已盡力嘗試，並非完全沒有誠意，故依加重誹謗罪判拘役30日，得易科罰金3萬元。

(中時 )