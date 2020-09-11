9月還有4個颱風？彭啟明提醒「秋颱路徑多變又強」：別僥倖。（截取自彭啟明臉書）

颱風季還沒有過！氣象達人彭啟明在臉書發文表示，9月中下旬恐還會有3至4個颱風生成，而且秋颱路徑變化多，強度也較強，雖然根據預測模式顯示，未來1至2周較平靜，但仍提醒民眾不可存僥倖心態。

彭啟明在臉書發文指出，台灣西北部海面上今仍有些小區域的對流雲系，在大陸南方的鋒面也持續徘徊，但發展相對較弱、影響不大。與昨天相比，今天的西南風勢力稍強一些，西半部的午後雷陣雨預估也會比較強。

彭啟明表示，在菲律賓東方海面上，也有低壓發展，不過還沒有顯著成長的跡象，但下周可能要觀察菲律賓東方海面到南海上的擾動雲系發展，雖從現有各種預測模式上來看，未來一兩周較為平靜，但統計上或中短期的氣候預測上，還是有可能在九月中下旬有3至4個颱風生成，仍有可能1至2個偏向南海區域。

彭啟明指出，秋颱的路徑變化較多，也較容易出現較強的颱風，因此不能用颱風不會來的僥倖巧合心態來面對，平常多做好防災準備演練的確可以減少不必要的颱風損失，同時我們也需要颱風帶來雨量，才有較多的水資源來度過今年冬天到明年春天的枯水期。

(中時新聞網)