亞洲藏壽司預計17日上櫃，公開抽籤超過51萬人登記，中籤率約0.3%，抽籤前1日在興櫃股價翻倍，今日股價甚至漲到292.5元，超過承銷價55元5倍以上，相當於抽中1張就多賺23萬多，除預期蜜月行情效應外，營運前景被看好也可見一斑。能在疫情影響下逆勢擴張公司規模，藏壽司憑的就是不斷創新，來達成電影《食神》撒尿牛丸般那句簡單卻不容易做到的形容詞，好吃又好玩。

藏(くら )壽司是日本大型連鎖迴轉壽司，1977年由社長田中邦彥在大阪府堺市創業，不僅在追求美味上打出「食的戰前回歸」、「無添(無添加)」，也不斷創新，尋求特色，讓享用壽司的顧客還可以有遊戲可玩，將大阪人追求有趣的性格反映到經營面，因此迅速壯大。

迴轉壽司概念、輸送帶型式、自動給熱水裝置都是1954年業界元祖迴轉元祿壽司(廻る元禄寿司)發明，但各種新技術如「特急軌道」、「自動計盤數系統」、「觸控點餐」、「盤子回收清洗系統」，藏壽司不是有參與研發就是率先採用，如今不僅是少數採納所有新技術的業者，目前主流E型軌道也是由他們首創，另項專利技術自動掀蓋系統「鮮度君」也讓顧客能更安心食用，不必擔心迴轉過程中細菌或飛沫汙染。

新技術的新鮮感之外，以家族和團體客為主攻市場的藏壽司，也緊抓家長最捨得為孩子花錢這點，開發能吸引兒童的服務，在日本他們曾和《名偵探柯南》、《妖怪手錶》、《航海王》等超夯動漫合作，推出期間限定商品，也會推出自家各種造型公仔或周邊產品。

2014年藏壽司選定台灣為邁出海外第一步，亞洲藏壽司還成為日本首家在台設立全額子公司的迴轉壽司，也秉持日本母公司用創新做到好吃又好玩方式，例如集滿5空盤可玩1次扭蛋機蒐集公仔吊飾，街邊店仍堅持日本「土藏(倉庫)」型式，同樣抓住台灣顧客。

亞洲藏壽司成立第1年2家分店營收就破1.4億元，目前全台已有29分店，去年營收19.26億，今年上半年營收10.1億元，都續創新高，總經理西川健太郎也喊出年底要達30店、3年內在台展店50間並再開海外分店。

儘管今年前2季亞洲藏壽司因受疫情影響來客減少、展店初期公司認列大部分分用等因素，財報均是虧損，但經營1年以上店面來客以回升至巔峰時8至9成，展店計畫也不會延宕，都足以讓投資人看好後勢。

(中時新聞網)