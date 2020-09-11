前總統府發言人丁允恭日前被爆料，在高市新聞局長任內，與前女友直接在局長室發生關係，有藍營議員酸乾脆收門票、開放局長室供人參觀，增加市府財政收入還債。高雄市長陳其邁11日對此回應，丁公私領域混淆，錯誤使用局長室，非常不恰當、不妥切。

丁日前被媒體踢爆，在高市新聞局長任內周旋劈腿4女，還數度於上班時間、在局長辦公室與女子發生關係。國民黨高市議員陳若翠要求監察院一定要調查丁，同時追回前年領取的行政院「三等功績勳章」。陳若翠也建議，乾脆收門票、開放新聞局長辦公室參觀，增加市府財政收入還債。

陳其邁日前對此議題僅表示「這是過去發生的事情，跟現在的市政無關，無從評論，也無從了解這些事情」，但11日視察澄清路自橋路橋拆除後的施工進度時，在媒體追問下停頓數秒、首度表態。他認為，丁公私領域混淆、錯誤使用局長室，他覺得非常不恰當、不妥切。

(中時 )