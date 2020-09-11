海爾電器旗下海爾智家11日向港交所主板遞交上市申請，中金公司及摩根大通為聯席保薦人。

招股書顯示，2017年、2018年及2019年，海爾智家的收入分別為人民幣（下同）1,542億元、1,776億元及1,980億元，年復合增長率為13.3％，利潤分別為91億元、99億元及123億元，年復合增長率為16.1％。

受到新冠肺炎疫情的影響，截至2020年6月30日止六個月，海爾智家的收入為957億元，利潤為36億元，較截至2019年6月30日止六個月分別減少1.6％及41.6％。

股權方面，截至2020年8月31日，海爾集團直接及透過其附屬公司和投票權安排間接持有海爾智家約40.03％的已發行股本，其中約16.30％為直接持有，約23.73％分別透過以下附屬公司和投票權安排持有：海爾電器國際（約佔19.13％）、青島海爾創業投資諮詢有限公司（約佔2.62％）、青島海創智管理諮詢企業（有限合夥）（約佔1.11％）及Haier International Co., Limited（約佔0.87％）。

此外，海爾電器同日也發佈公告，公司獲海爾智家溢價約17.35％提私有化，海爾智家將尋求以介紹方式將其H股於聯交所主板上市。

海爾智家股份有限公司董事長梁海山在致投資人的公開信中表示，海爾智家通過多年的戰略投資和整合，已經成功打造了一個全球化的行之有效的運營體系。物聯網生態品牌戰略階段，公司亟需打通原來分屬兩家上市公司的優勢資源，理順公司架構，優化公司治理，開展業務深度整合和運營提效，在全球範圍內進一步優化資源配置，發揮協同效應，放大競爭優勢。

梁海山表示，海爾電器現有業務加速、全面融入海爾智家體驗雲平台，將打通全品類家電產品的使用、銷售、服務等環節，實現線上線下融合，為用戶提供全流程、全生命週期的智慧家庭美好生活體驗。

(工商 )