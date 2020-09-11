大陸最大LED車燈模組廠商麗清（3346）自結8月合併營收3.65億元，因汽車傳統暑休淡季、工作天數較少，單月營收呈月減、年減的表現；累計前八月合併營收幣25.04億元，年減8.27％。

麗清表示，第三季向為傳統汽車暑休淡季，影響整體營收表現，但受惠於各牌車廠加速導入LED車燈滲透率提升且大陸新車銷售市場回溫的態勢明確，包括華域視覺科技、廣州小糸、大茂偉瑞柯等客戶對麗清LED車燈模組的需求增加，尤其新車款廣汽GS4的LED車尾燈模組的訂單自今年7月開始量產出貨的助攻，貢獻麗清在7、8月車廠暑休期間不畏傳統淡季，仍繳出淡季不淡的成績單。

根據大陸中國汽車流通協會最新數據，今年8月汽車經銷商庫存預警指數為52.8％，較7月下降9.9個百分點，顯示對岸經濟大環境有逐步復甦的跡象。麗清對即將到來的第四季傳統汽車產業旺季深具信心。由於汽車下鄉政策出台、818汽車節、經銷商全力衝刺全年銷售目標等，大陸整體車市回溫，帶動車廠、一階零件廠客戶對於LED車燈模組產品的需求增加，創造麗清營運逐季成長的動力。

(工商 )