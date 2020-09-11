受疫情衝擊，國銀2020年頻踩雷，海外布局積極的中信銀今年在新加坡、印尼授信也陸續中槍。中信銀總經理陳佳文11日指出，就中信銀、國銀整體放款狀況來看，其實印尼踩雷情況不嚴重，台灣的銀行體質相對健全，「就像買股票有時也會買到下跌的」。不過，他強調，目前中信銀在東南亞據點的業績要求已調整下降，讓大家不會為了拚業績而踩雷，審核趨嚴。

中信銀今年海外放款頻踩雷，包括新加坡棕櫚油案、新加坡石油商興隆案總曝險9,000萬美元(折合新台幣27億元)，還有日本東京之星、東南亞等零星個案，最近又踩到印尼最大手機通訊設備廠Tiphone Mobile Indonesia PT聯貸案等雷。

陳佳文強調，現已將東南亞分行、子行的業績要求調降，授信審核趨嚴因應。

至於同業合庫將結束香港分行財富管理業務，持續降低對香港和大陸的曝險，中信銀是否香港會跟進？陳佳文表示，中信銀香港分行主要為企金業務，影響不大，不考慮變動，「新加坡五年內不會超越香港」他認為香港金融中心的地位短期內不會轉變，他分析，假設企業在香港放1億元就算要移轉到香港也不會全額移轉，還是會留部份在香港資資金調度之用。

(工商 )