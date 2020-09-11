興櫃電商業者松果購物（6740）受惠父親節﹑中元節﹑七夕情人節等三大節慶檔期挹注，8月平台交易額（GMV）達1.94億元，年增34.1％，8月營收則為2,673萬元，重回成長正軌。累計今年以來營收達2.47億元，年增41.87％。

松果購物表示，8月份三大節慶購物潮推升「採購需求」及「送禮商機」，其中以3C家電、戶外休閒為熱銷兩大產品類別，促使GMV持續保有雙位數成長。此外，8月中旬起「開學採買潮」及「暑假尾商機」漸漸浮現，進一步帶動外宿家居用品以及小家電相關商品買氣，為8月份整體交易增添正向動能。

時序進入9月份，本周99購物節將拉開下半年電商網購大戰序幕，松果購物擬在12日前祭出全站優惠，精準鎖定多元客群選購需求外，也全力衝刺行動端市場。同時松果購物瞄準中秋商機，首波推出「慶中秋佳節」活動，可望創造銷售佳績，提前搶攻年底旺季。

(工商 )