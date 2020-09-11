疫情期間，許多社福團體面臨募款不易、資源捐助中斷等困境，裕隆日產汽車（2227）為持續支持社會公益、落實企業社會責任，於7月20日起至8月21日，首次舉辦CSR募書活動「用閱讀，幫助這個世界」，號召全公司與經銷商同仁熱情參與，共募集符合書店收購條件書籍660本，希望能拋磚引玉，召集更多人共襄盛舉，除了為捐贈書籍們找到新主人外，書店收購回饋金將全數作為陽光社會福利基金會運作款項，協助「顏面損傷者與燒傷者生心理重建服務」計畫。

陽光基金會中區中心主任劉淑翎說明，自2005年開始，為了募集更多資源，協助顏面損傷者與燒傷者，陽光基金會與二手書店進行合作，民眾將舊書捐到二手書店，既可響應知識環保，書店收購的回饋金善款，更能做為「顏面損傷者與燒傷者生心理重建服務」運作款項，讓下一位閱讀此書的人，也承載這份知識力量。

陽光基金會感謝裕日車辦理募書活動，募捐諸如名人自傳、商業管理、翻譯小說等不同種類、書況良好且符合書店收購條件的書籍，書況佳的書籍能獲得較高的回饋金，並將募書轉善款所得全數捐贈予陽光基金會，給予傷友更多扶持，用愛彌補傷痕。

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