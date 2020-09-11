由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(11)日正式宣布，武藝高超的「流水岩碎拳一代宗師 銀牙」將於 9 月 12 日再次鉅獻！官方團隊為紀念「流水岩碎拳一代宗師 銀牙」於《一拳超人：最強之男》中復刻現身，特別舉辦限時招募回饋及角色試煉等熱鬧歡慶活動。更驚喜的是，夏日必備、尺度大開的「S級英雄 殭屍俠」專屬時裝「夏日泳裝」也將於即日起清涼解放，養眼畫面、完美體態一覽無遺。不僅如此，「原子武士 夏日泳裝」、「戰慄的龍卷 夏日泳裝」、「地獄的吹雪 夏日泳裝」、「音速索尼克 運動忍服」、「傑諾斯 家務圍裙」、「蚊少女 心動護理」、「童帝 少年發明家」等經典角色時裝也將永久登場！驚喜滿滿、保證讓各位英雄們臉紅心跳的精彩活動盡在《一拳超人：最強之男》，快來遊戲中暢玩體驗！

《一拳超人：最強之男》繁中版「殭屍俠 夏日泳裝」 9 月 11 日驚喜上線！（圖／一拳超人官方提供）

消暑必備！泳裝祭典第四彈 「殭屍俠 夏日泳裝」心動來襲！經典角色時裝永久登場！

此次重點訊息除「流水岩碎拳一代宗師 銀牙」復刻登場外，全新時裝「殭屍俠 夏日泳裝」及經典角色時裝永久上架也是本次活動亮點之一。凡於 9 月 11 日起至超市時裝區以經費購買角色的時裝券，即可成功解鎖獲得該角色全新時裝，累積完成收集時裝角色還可額外獲得相冊獎勵。不僅如此，官方團隊更特別釋出全新規則，刪除必須獲得該角色才可購買時裝的限制，讓玩家們皆有機會自由打造喜愛角色造型，讓他更加與眾不同！喜愛《一拳超人：最強之男》的英雄們千萬別錯過，快來一起收集心儀角色時裝！

相冊收集獎勵

1張：穿戴時自身免傷率+2%

3張：獲得「殭屍俠 夏日泳裝」/「原子武士 夏日泳裝」/「戰慄的龍卷 夏日泳裝」/「地獄的吹雪 夏日泳裝」/「音速索尼克 運動忍服」/「傑諾斯 家務圍裙」/「蚊少女 心動護理」/「童帝 少年發明家」手辦

5張：穿戴時自身傷害率+2%

6張：全體角色生命+1%

《一拳超人：最強之男》繁中版「夏日泳裝」系列角色時裝 9 月 11 日永久上架！（圖／一拳超人官方提供）

《一拳超人：最強之男》繁中版經典角色時裝 9 月 11 日永久登場！（圖／一拳超人官方提供）

一拳超人：最強之男》「流水岩碎拳一代宗師 銀牙」經典技能霸氣重現！

銀牙，英雄協會認證S級排名第3名，本名為邦古。流水岩碎拳的創始人，一代宗師的典範，同時也為惡名昭彰、首席弟子「餓狼」的師傅。武術剛柔並濟，行雲流水間將流水岩碎拳演繹淋漓盡致，舉手投足間展現強大氣場，氣勢十足且威力令人震懾。戰鬥時抱持著盡量不殺害對手的信念，但實際下手卻不知輕重。具有極高強的戰鬥實力，為英雄協會中傑出佼佼者，即使面對龍級怪人，仍能一擊必殺，遭受敵人致命攻擊時，受到的傷害也極小，無論其攻防皆擁有一流水準。

S級英雄 銀牙

聲優：山路和弘

系列：格鬥

陣營：英雄

定位：全體格檔，全體堅韌護盾輸出

技能：

普攻：牙插指。對單體目標造成120%攻擊傷害，並讓自身進入「暴走」狀態1回合(傷害提高30%)。

絕技：流水岩碎拳。對整列每名敵人5連擊造成150%攻擊傷害，有100%機率使受擊目標「內傷」。

被動：

主拳法奧義。開場味全隊增加30%格擋率2回合，己方角色觸發格擋後，獲得「堅韌」(吸收7%自身生命值的傷害，每回合3次)。永久增加自身生命值。限制解除到五星可增強被動效果。

極．主拳法奧義(限制解除至5星即可升級被動技能)。開場味全隊增加30%格擋率2回合，己方角色觸發格擋後，獲得「堅韌」(吸收8%自身生命值的傷害，每回合4次)。永久增加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》繁中版S級英雄 「流水岩碎拳一代宗師 銀牙」強大技能再次釋出！（圖／一拳超人官方提供）

《一拳超人：最強之男》「流水岩碎拳一代宗師 銀牙」限時招募復刻活動限時展開！

【活動1】「S級英雄 銀牙」限時招募

活動時間：2020.09.12 05:00 - 2020.09.19 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬「SSR英雄 銀牙」。

【活動2】「S級英雄 銀牙」限時招募回饋

活動時間：2020.09.12 05:00 - 2020.09.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

「S級英雄 銀牙」限時招募回饋。（圖／一拳超人官方提供）

【活動3】「S級英雄 銀牙」角色試煉

活動時間：2020.09.12 05:00 - 2020.09.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定角色「SSR英雄 銀牙」完成指定任務，即可獲得豐厚獎勵。

「S級英雄 銀牙」角色試煉。（圖／一拳超人官方提供）

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《一拳超人：最強之男》「流水岩碎拳一代宗師 銀牙」精彩歡慶活動 9 月 12 日即將登場！（圖／一拳超人官方提供）

《一拳超人：最強之男》雙平臺下載QRcode（圖／一拳超人官方提供）

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