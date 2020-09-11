交通部預估10月初的中秋及國慶連假將再出現出遊潮，為預防國道5號再出現連塞32小時的噩夢重演，交通部與宜蘭、花蓮租車業者異業合作，搭乘客運後租車可享最低65折優惠，部長林佳龍宣布再加碼，若憑2者票根搭客運回程，最高可折200元。

中秋及國慶連假即將到來，交通部預估至宜花地區的旅次將會大增，除祭出國道客運票價優惠，另協調宜蘭、花蓮29家租車業者，提供1544部汽機車，讓民眾憑國道客運票根享有最低65折的租車優惠。

林佳龍今早赴南港轉運站聽取疏運計畫簡報，現場宣布額外加碼，民眾如果持有客運票根及租車憑證，搭乘國道客運票價最高可再減200元的好禮，歡迎旅客多利用公共運輸往返宜花地區。

林佳龍表示，端午連假出現報復式旅遊，到台灣東部旅遊大多要經過國5雪隧，交通部記取上次經驗，這次要確保連假疏運順暢，要解決交通組塞問題，最根本的是要有公共運輸，讓乘客感到便利。這次票價、接駁轉乘、異業聯票等3大優惠，都是要鼓勵民眾搭乘大眾運輸。

他坦言，公路方面常被人詬病，大站到大站很方便，但是去小地方不方便，人本交通要與民同行，站在用路人角度，交通必須暢行無阻才有吸引力，因此提供便宜、班次多的服務，3至5分鐘就發車，人夠了就出發，不必在原地苦等；另提供客運、遊覽車優先路權和專用道，小客車還在塞車時，大型車可以「咻」一下就過去。

林佳龍指出，藉由這次交通優惠，再搭配安心旅遊國旅補助與振興3倍券，幾乎可以讓人免費出遊。談到國旅補助經費，他強調補助的效果很好，帶來約10倍的加成效益，好的政策希望落實到10月底，而立法院即將開議，也會審查紓困3.0特別預算，若時間銜接的上，就會把政策從9月底往10月底延長，讓國人一樣能享受到預算。

(中時 )