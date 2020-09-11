為避免民眾買到黑心口罩，行政院日前決定、2周內將台灣製醫用口罩印上MD、MIT字樣以利識別。對於黑心口罩的防堵、回收機制，陳其邁表示，高市會從源頭、通路、販售地點，會在中央規定生效日之後加強查察。

陳其邁表示，口罩國家隊是品質的保證，出現少數的害群之馬，非常令人痛心。為了確保國人的健康，高市一定會跟中央充分合作，嚴格執行口罩的查驗。

食藥署10日公告，依藥事法第75條第1項第8款，要求國內所生產的醫用口罩自9月17日起，必須以鋼印於口罩本體上標示MD（Medical Device）及「Made In Taiwan」字樣。若是9月16日前無法依法進行標示者，要在今年12月17日前回收市售品。

至於處理口罩所需的金錢、人力，以及回收能量，陳其邁表示，10日已和中央流行疫情指揮中心聯繫，未來對於黑心口罩的回收、查察、通路，衛生局都會再做一次全面性的盤點。

(中時 )