據法國網站iPhoneaddict報導，京東方高管透露，他們有一條名為B11的生產線，還將其稱為「蘋果線」。據傳，這個生產是專門為蘋果在2021年下半年為iPhone 13生產OLED屏幕。

報導指出，這條生產線預計將在2021年下半年進行滿負荷運轉，所以在這期間市場會發現京東方是否通過了質量測試階段。如果成功的話，京東方很可能會和三星，LG一起再次向蘋果供應OLED，不過目前還沒有確認哪款iPhone 13會從該供應商那裡獲得更多面板。

(工商 )