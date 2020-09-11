傳2021年iPhone13 再啟用京東方OLED螢幕 11:412020/09/11 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據法國網站iPhoneaddict報導，京東方高管透露，他們有一條名為B11的生產線，還將其稱為「蘋果線」。據傳，這個生產是專門為蘋果在2021年下半年為iPhone 13生產OLED屏幕。 報導指出，這條生產線預計將在2021年下半年進行滿負荷運轉，所以在這期間市場會發現京東方是否通過了質量測試階段。如果成功的話，京東方很可能會和三星，LG一起再次向蘋果供應OLED，不過目前還沒有確認哪款iPhone 13會從該供應商那裡獲得更多面板。 (工商 ) #三星 #iPhone #京東方 #生產線 #蘋果 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 房市鬼月依舊旺！8月住展風向球再創高峰 11:122020/09/10 財經 百勝中國在港上市 首日破發 04:102020/09/11 全球財經 未來4年需求減 國泰航空傳10月裁員 11:102020/09/11 財經 政策資金護航 A股基金抗跌 04:102020/09/11 投資理財 1分鐘讀財經》9／15晶片斷炊 華為用谷歌模式求生 08:172020/09/11 財經 福斯 ID.6 電動 SUV 首度捕獲：主打大型休旅車市場，2021 年量產上市 11:402020/09/11 汽車情報-汽車新聞 「東方Project」二次創作RPG新作《東方LostWord》繁中版 15:152020/09/11 科技 京晨科生華科 今起預收款券 04:102020/09/10 證券．權證 國泰萬怡春酒尾牙專案 10／15前早鳥預訂有好康優惠 15:322020/09/10 財經 京站 鈔錢佈數週年預備慶9／16開跑 04:102020/09/10 產業特刊 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 追殺華為、掐死陸晶片業活路 美報告曝陸晶圓龍頭死期 - 財經 拋售潮快了？知名投資人示警：科技股恐暴跌20％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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