日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）營運度小月，2020年8月合併營收「雙降」至近4月低點。不過，故鄉納稅業務維持高度成長，隨著時序進入旺季，預期在回禮曝光率及合作夥伴增加下，仍可維持高成長動能，伴手禮業務亦有可行替代方案，降低受疫情衝擊缺口。

紅馬公布2020年8月自結合併營收3.23億元，較7月3.54億元減少8.67％、較去年同期4.04億元減少19.89％，降至近4月低點。不過，累計前8月合併營收36.54億元，仍較去年同期34.76億元成長5.13％，續創同期次高。

紅馬表示，故鄉納稅業務維持高成長動能，前8月營收年增達約68％，伴手禮業務則受新冠肺炎疫情衝擊，國內外旅遊幾乎全面停擺影響，前8月營收年減約5成，但受惠積極拓展的利基型伴手禮電商業務挹注，表現仍優於原先預期。

紅馬指出，故鄉納稅B2B平台「Furusato 360」已與日本電商龍頭樂天等超過13個入口網站共同推廣業務，下半年將持續增加開拓更多平台合作夥伴，尋求與電商、電信、航空等產業進行異業結盟，使業務維持既有高成長動能。

伴手禮業務方面，因應疫情衝擊，紅馬積極拓展利基型伴手禮電商業務，3月起在日本政府主導的「次世代住宅POINT」網站中，加強銷售高單價的家電及日常用品等，截至8月底次世代網站的營收貢獻逾10億日圓，降低業務受疫情衝擊程度。

展望第四季，隨著時序進入故鄉納稅業務傳統旺季，在「Furusato 360」平台合作夥伴續增、回禮品曝光度提升、推出自治體客製化服務下，紅馬預期故鄉納稅業務可維持高成長動能無虞。

而紅馬的地方創生相關事業─產地直送電商平台「OWL」，目前除了拓展餐廳及通路商等企業用戶外，個人消費用戶數量也有顯著成長。公司將依計畫持續拓展生產者與消費者的會員人數，以打造穩健的事業基礎。

至於伴手禮業務方面，考量疫情未趨緩前日本民眾旅遊意願降低，公司將持續強化網路商城、企業送禮等多元銷售管道，並加速集團企業轉型及數位轉型，以提早建構更高獲利率的獲利模式，達到中長期營運成長目標。

(時報資訊)