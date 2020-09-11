追蹤華爾街股市昨夜的修正，韓股上午一路低走。
周五南韓KOSPI指數至午間跌17點或-0.7%，為2378點。指數下滑，很大程度是受到華爾街影響，美科技股從高價位的下挫，以及美國上周請領失業救濟的數據劣於預期。
周四華爾街股市的道瓊跌1.45%，那斯達克跌1.99%，標普500跌1.76%，費半指數跌1.47%。
美中政治衝突加劇，美國務卿彭佩奧拉攏東協國家對南中國海的支持。
南韓今日新增176名確診病例，高於本周壓在150名水準。數據亦對投資人產生負面影響。
上午多數大型股走低。三星電子跌0.68%，SK海力士跌1.8%。
網路股皆下挫。入口網站Naver跌1.6%。Kakao大跌2.59%。
Kakao子公司Kakao Games，周五為上市第二日，持續上漲至單日上限，漲29.97%，暫報8.11萬韓元。Kakao Games昨日收報6.24萬韓元，遠高於發行價的2.4萬韓元。該公司今年上半營業利益為287億美元，年增63%，顯現新冠疫情下的遊戲股魅力。
韓元上午跌3.9韓元，1188.8韓元兌一美元。
(時報資訊)
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