台積電(2330)今天宣布，今年度運動會停辦，台灣地區全體員工每人將發1000元的商品卡，並對4.2萬名員工每人發放1.2萬元獎金，維持往年於年底運動會時發放特別獎金之慣例。

台積電去年舉行員工運動會，董事長劉德音發紅包，對3.9萬位員工每人發給1.2萬元，合計4億6800萬元。去年，台積電創辦人張忠謀參加台積公司運動會，他致詞時表示，2020年台積電可望大大成長，「這樣明年這個小禮物，或許可以加碼！」

台積公司今年為避免群聚活動增加感染風險，今年運動會將停辦，原福委會提撥的運動會節餘經費將轉發台灣地區全體員工每人面額1000元的商品卡。對4.2萬名員工每人發放1.2萬元獎金，與去年相當。

台積電為感謝員工辛勤的付出，並鼓舞士氣，將依例發放特別獎金，凡是在台灣，今年5月31日以前到職，職級60到64的直接人員，職級20到26的行政及技術人員，及職級31到33的工程師與管理師等人員，約4.2萬人，每人可領到1.2萬元特別獎金，總金額約5.04億元。

此外，台積電也善盡企業公民責任，將額外提撥2000萬元，資助偏鄉運動。

(時報資訊)