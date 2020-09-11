健身器材與媒體公司Peloton上季營收暴增172%，受惠於其高科技飛輪與跑步機成為居家防疫期間最熱門的兩項健身商品。受此激勵，周四盤後股價大漲近10%，報96.25美元。

有「健身界的蘋果、網飛」之稱的Peloton公布，第四財季（截至6月30日）轉虧為盈，單季淨利為8910萬美元，而去年同期為虧損4740萬美元。經調整後每股盈餘為27美分，遠優於市場預估的10美分。營收年增172%，為6.07億美元，亦超出市場預期的5.83億美元。

為了防止新冠肺炎疫情擴散，美國健身房已全面關閉，帶動Peloton的健身器材業務激增。該公司表示，截至上季末付費訂閱會員數達109萬，較前一年同期暴增1.13倍。總會員數約達310萬，其中包括僅訂閱數位內容的付費用戶。

Peloton表示，雖然需求成長將放緩，但在本財年的第二季末之前，需求仍將高於正常水平。該公司預估本財年首季營收將介於7.2億～7.3億美元，按中值計相當於年增2.18倍，並遠超出市場預估的5.06億美元。該公司並預估本財年全年營收將介於35億～36.5億美元，亦超出市場預估的27億美元。

(時報資訊)