宇峻奧汀預計將於2020年秋季發行的《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》已於雙平台商店開啟搶先預約，並於今(9/11)釋出第二部世界觀概念PV，透露更多時序管理局「TLSC」與神秘組織「斯芬克斯」交戰的片隅。同步公開人氣陣營「火神工業」潘朵拉、特色系統介紹，讓指揮官能夠在戰爭前夕，對於軍武潘朵拉、資源掌握有更深入的了解。

宿舍系統介紹

在與時空犯罪組織「斯芬克斯」激烈的抗爭之間，潘朵拉少女們可藉由「宿舍」休養因戰鬥而疲憊的身心。指揮官可將少女們帶進「宿舍」休養、培養好感度。相較於指派出戰，運用宿舍能夠取得更高倍率的好感度。

在潘朵拉的世界中，提高「好感度」即可與任何喜歡的少女們進行「誓約」，而角色的獨特婚紗時裝、技能上限值突破，都僅能透過「誓約」獲得。善加利用宿舍系統，好好培育心愛的潘朵拉少女吧！

宿舍系統介紹。（圖／宇峻奧汀提供）

宿舍系統介紹。（圖／宇峻奧汀提供）

宿舍系統介紹。（圖／宇峻奧汀提供）

宿舍系統介紹。（圖／宇峻奧汀提供）

「火神工業－北方駐守小隊」 參戰確定！

感謝玩家對於《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》封測的熱烈參與迴響，依據遊戲內所收到的指揮官問卷調查結果，時序司令部針對人氣最高的陣營「火神工業」，特別追加陣營專屬SSR潘朵拉5體，同時進行搶先介紹。5體火神潘朵拉將在遊戲上線時，與指揮官們正式見面，敬請期待！

59式

生日:2月19日

星座:水瓶座

血型:O型

核心編號GBRMT699。被植入火焰特殊晶片的軍武潘朵拉之一，身體擁有能夠操控火焰射擊、有別於一般潘朵拉的特殊身體構造。有別於成熟的發育，內心是個單純可愛的女孩，總司令總是非常擔心，某天她善良的一面會成為小隊在戰場上的致命傷。

59式—核心編號GBRMT699。（圖／宇峻奧汀提供）

AMX50 100

生日:2月28日

星座:雙魚座

血型:B型

核心編號DEUTD789。擅長使用通信技術、開發各類方便有趣的應用程式與遊戲。他所研製出的遊戲大獲潘朵拉們的好評，擁有跨陣營的高人氣，最近甚至開放了DLC系統，連一派嚴肅的Wall部隊隊長──維羅妮卡，都是他開發遊戲的忠實粉絲。

AMX50 100—核心編號DEUTD789。（圖／宇峻奧汀提供）

M56蠍式自行反坦克炮

生日:7月30日

星座:獅子座

血型:O型

核心編號CZEMT898。相較於一般型態的潘朵拉，M56被植入潘朵拉核心後，身體演化出了機械型態的尾巴，其是否能用於實戰，目前火神工業正在積極測試中。對自己的白色長髮非常有自信，個性有些不可一世。與「M4A1升級型」是分享所有心事的好姐妹。

M56蠍式自行反坦克炮—核心編號CZEMT898。（圖／宇峻奧汀提供）

M4A1升級型

生日:11月12日

星座:天蠍座

血型:A型

SSR M4A1升級型，核心編號CZEMT897。眼神雖然兇狠，其實是個很溫柔的醫療兵，擁有讓人感受不到痛感的優異打針技術。臉上總是貼著一塊紗布，據她的好姐妹「M56蠍式自行反坦克炮」所述，其實她的臉並沒有受傷，為何要貼著紗布至今仍是個謎。

SSR M4A1升級型—核心編號CZEMT897。（圖／宇峻奧汀提供）

VK4502(P)

生日:6月1日

星座:雙子座

血型:AB型

核心編號GBRMT765。海戰、陸戰兼備型潘朵拉。個性非常積極的樂天派，是火神工業中的開心果，想像力豐富的她，在戰術會議上總是能給到一些別出心裁的計畫。不過，樂觀的她似乎隱藏著一些過去，其實經歷過了一些改造後才成為了「真正的」潘朵拉...

VK4502(P)—核心編號GBRMT765。（圖／宇峻奧汀提供）

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》目前預計將於2020年秋季正式與玩家們見面，目前可透過雙平台搶先預約，官方將陸續釋出更多遊戲世界觀、遊戲內容與其他相關資訊。敬請關注官方粉絲團。

(科技)