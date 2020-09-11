正值民間習俗農曆7月份，忽然半夜聽到敲門聲，嚇壞了住戶…日前太平區一位近90歲的林姓老婦人患有失智症，傍晚外出散步結果迷失在離約1公里外的巷弄內，當時婦人誤以為是自己兒子住家，就不斷敲門，正值凌晨3點多，嚇壞了邱姓住戶全家，趕緊報警處理，太平派出所員警到場關懷，耐心將婦人帶返派出所安置，最後順利透過婦人外套上得知聯絡方式，順利通知家屬前來領回。

太平警分局太平派出所警員陳冠勳、蔡佩軒日前凌晨3點多執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱，「半夜有陌生人一直在住家外敲門，嚇壞全家人了，請求警方協助。」員警到場後發現一婦人自言自語說著要回家，且家住台東，當時婦人身上也未帶任何證件，附近住戶也未見過婦人，警方先將其載返派出所安置，並提供杯水及麵包供其果腹，因婦人身上的外套也穿反了，員警貼心將外套翻正在讓她穿上，結果發現外套繡有婦人家屬聯繫方式，遂通知其兒子到派出所前來領回。

林姓婦人兒子表示，母親患有失智症狀，怕她會走失所以就在其外套繡上聯繫方式，晚上吃完飯母親就獨自外出，以為她到附近散步，不料竟會走失，非常感謝警方熱心協助。太平警方持續呼籲民眾，家中如有身心不便或是年長者的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )