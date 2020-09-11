總統府發言人丁允恭遭前女友「Y女」爆料，四度劈腿、三次逼迫墮胎，不僅第二次見面就把人拉到隱密處舌吻，還成為自己第一次發生性關係的男人；更爆丁愛約辦公室性愛與諸多特殊性癖好。丁神隱多日首度發聲，表示自己覺得茫然，「我深深感到懺悔，對不起。」

根據《鏡週刊》報導，2014年丁允恭接任新聞局長後邀請記者唱歌餐敘，乘酒意丁主動搭訕Y女並直接向Y女告白，隨即更將Y女帶離KTV包廂，拉到樓下隱密處舌吻；Y女更爆丁要自己在上班時間、局內同仁都在辦公情況下，穿著性感暴露到高雄市政府新聞局長辦公室性愛，讓其身心受創，痛訴「我非常尷尬，那時好像妓女一樣！」還公開丁種種不堪入目鹹濕對話與逼迫墮胎行徑，令外界震驚。

《CTWANT》今日上午致電丁允恭，其表示事發以來外界對他的謾罵鋪天蓋地，朋友打來的關心電話他也不敢接，「我深深感到懺悔，對不起。」

至於下一步有何計畫？丁允恭表示，自己也感到很茫然，完全沒有想法，也不知道以後要幹嘛，只能先這樣子。

(中時新聞網)