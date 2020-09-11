傳高盛全面收購大陸合資業務 交易價格已談妥 11:522020/09/11 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財新引述消息報導稱，高盛計劃從北京高華證券手中收購高盛高華證券49％股權，目前已經談妥交易價格並啟動收購工作，收購完成意味著高盛將全資控股中國業務。 高盛發言人拒絕就報道發表評論。 (工商 ) #收購 #高盛 #中國 #交易價格 #談妥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳高盛全面收購大陸合資業務 交易價格已談妥 11:522020/09/11 財經 美印日聯手打壓TikTok 字節跳動轉進東南亞 15:312020/09/11 財經 《金融股》開發金8月獲利創今年新高 外資回補 08:522020/09/11 財經 面板報復性復甦 雙虎重回票面價 15:072020/09/11 財經 報價喊漲 塑化廠營運看俏 04:102020/09/11 證券．權證 美制裁華為 台日韓痛失8千億 04:102020/09/11 財經焦點 淡季來臨 留意油價回檔風險 04:102020/09/11 投資理財 《商情》出口低於預期 棕櫚油期貨收黑 10:002020/09/11 財經 《商情》鋼鐵庫存增 拖累國際鐵礦石價格收黑 11:252020/09/11 財經 《國際產業》傳抖音恐錯過出售期限 川普：不會延長期限 10:172020/09/11 財經 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 追殺華為、掐死陸晶片業活路 美報告曝陸晶圓龍頭死期 - 財經 拋售潮快了？知名投資人示警：科技股恐暴跌20％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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