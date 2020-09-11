財新引述消息報導稱，高盛計劃從北京高華證券手中收購高盛高華證券49％股權，目前已經談妥交易價格並啟動收購工作，收購完成意味著高盛將全資控股中國業務。

高盛發言人拒絕就報道發表評論。

(工商 )

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