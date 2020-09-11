微軟（Microsoft）10日（周四）表示，與俄羅斯、中國和伊朗關聯的駭客試圖監視美國總統川普和民主黨對手拜登相關人士。

此前不久路透甫揭露，微軟已向拜登的競選顧問公司提出警告，2016年干預美國總統大選的同一批俄羅斯駭客，已經鎖定拜登團隊。

微軟聲明凸顯兩方總統候選人陣營面臨來自全球數位駭客的監視與攻擊風險，因11月3日將是近數十年來最具影響力的總統選舉之一。

(工商 )