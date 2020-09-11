微軟警告 俄、中駭客瞄準美兩黨總統競選團隊 12:462020/09/11 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 微軟（Microsoft）10日（周四）表示，與俄羅斯、中國和伊朗關聯的駭客試圖監視美國總統川普和民主黨對手拜登相關人士。 此前不久路透甫揭露，微軟已向拜登的競選顧問公司提出警告，2016年干預美國總統大選的同一批俄羅斯駭客，已經鎖定拜登團隊。 微軟聲明凸顯兩方總統候選人陣營面臨來自全球數位駭客的監視與攻擊風險，因11月3日將是近數十年來最具影響力的總統選舉之一。 (工商 ) #微軟 #駭客 #拜登 #俄羅斯 #監視 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 隱藏冠軍發威統一價值成長ETN創新高 04:102020/09/11 證券．權證 蔡總統要求改革及精進士官制度成優質團隊 10:272020/09/10 政治 川普威脅中美經濟脫鉤被看衰 專家：北京不會讓步 16:232020/09/10 財經 曾聽川普嗆將領「一群懦夫」美前防長計畫與他公開反川 12:532020/09/10 國際 鋪陳習莫會 降溫中印緊張關係 04:102020/09/11 論壇廣場 TikTok討論B方案 出售美國業務或不賣 14:132020/09/10 兩岸 吹哨者爆白宮要情報部門盯緊大陸「俄干預大選放一邊」 08:162020/09/11 國際 CFTC發布警告 全球氣候變遷 恐衝擊美經濟 04:102020/09/11 全球財經 陸港觀盤－內需強勁帶動走勢 A股後市可期 04:102020/09/11 全球財經 基金經理人評估美國大選前的風險與機會 22:392020/09/10 財經 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 買賣屋不想被騙 永慶房屋：實價登錄成交行情應揭露到門牌 - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 9／15大限不延期 川普又撂話：TikTok 不賣就關 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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