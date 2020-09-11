蔡政府宣布明年起開放瘦肉精美豬進口，引起食安疑慮，國民黨發動食安公投，本周末將在黨主席江啟臣帶領下，在全台22縣市遍地開花衝一萬份連署書，力拚跨過第一階段連署門檻，江啟臣明天首站到台北木新市場，之後走訪新北與桃園，週日在江的大本營豐原號召民眾一同連署，做政府的後盾，當食安守門員。

為表達強烈反對瘦肉精美豬進口，國民黨發起「捍衛台灣豬，萊豬不要來」食安公投，將於周末在全台同部舉辦第一階段連署，國民黨上午舉行記者會公布22縣市連署點，分別位於菜市場、廟口、車站、議員服務處等熱鬧地帶，呼籲全民站出來支持食安公投，積極參與連署，展現人民意志，拒絕瘦肉精美豬進口。

記者會上，台北市議員李明賢扛起台灣黑毛豬模型，表達力挺國人健康與豬農產業的立場，李批評，民進黨政府抵擋不住美國壓力，包括外交部、經濟部、衛福部都變成軟脊隨，就要靠全民站出來連署公投，做政府的後盾。

李明賢透露，綠營民代私下向他說，在野黨聲音要大聲一點，代表他們心中也支持公投，而公投本身就不分藍綠，且食安更超越藍綠，因此懇託大家站出來連署公投，當食安守門員。

台北市議員鍾沛君也抨擊，政府第一時間宣布撥補百億基金補助豬農，但一百億元真的夠嗎？如今瘦肉精對人體影響評估都不知道下，且納稅人有同意用納稅金彌補政策缺失嗎？而開放瘦肉精美豬進口根本也不是BTA或FTA具體條文，充其量連敲門磚都不算，談判尚未開始就拋出如此大的籌碼，真的值得嗎？

國民黨社工部主任水雲翔表示，江啟臣明天上午8點半前往台北市文山區木新市場，9點半到新北市中和區華新市場，11點抵達桃園市南崁菜市場，週日上午8點半赴台中市豐原區第一市場土地公廟旁連署。

水雲翔說，希望周末兩天能衝到一萬份連署書，目前第一階段連署門檻為1932人，相信周六就能夠完成第一階段連署。

(中時 )