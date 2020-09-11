網紅梁嘉銘（寶爺），良好父親形象吸引一票粉絲關注，不過過去一個多月來卻從未發文，引起外界擔憂是否出事？昨天（10日）妻子在臉書證實梁嘉銘近來神隱，是因為之前中風昏迷送醫，不過術後狀況良好，希望粉絲不用過度擔心。

梁嘉銘（寶爺）在個人臉書雖會持續PO出合作品項，但卻始終未見本人發文，引發外界諸多揣測，對此妻子10日發文證實寶爺7月30日在住家倒下送醫，當時醫師研判是中風，而且預估可能「不會再醒來」，並要求家屬簽下同意書及病危通知書，慶幸的是開刀後恢復狀況良好，如今寶爺已完全清醒且逐漸康復當中。

不過面對外界疑慮的聲音，妻子堅定表示：「我的先生因為中風，住院治療六週，很快他就會生龍活虎地出現在各位面前」，也呼籲所有人不必做過多揣測，更不忘強調：「他仍舊是那個溫暖、幽默，無時無刻不忘續弦跟斂財的寶爺」。

對此網友也紛紛留言打氣：「辛苦你了，寶爺一定會很快就恢復往常的活力跟魅力」、「期待溫暖幽默的寶哥健康回到大家生活中」、「願寶爺日漸康復，我們會等他出現的」。

(中時新聞網)