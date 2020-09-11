台南市立圖書館將於本周末歡慶101歲生日，但是近日台南市議員蔡筱薇接獲民眾陳情，有民眾長期占用圖書館電腦，上網玩遊戲、看漫畫、甚至上色情網站，館方卻放任不管，導致真正想使用電腦查詢資料的民眾深感無奈，南市圖也表示將加強管理。

蔡筱薇近日接獲民眾陳情表示，圖書館內有民眾長期霸占資料檢索區的電腦，不進行資料搜索，反而用電腦玩遊戲、上色情網站。而且只要在使用時間截止前5分鐘登記續用，就能如此無限暢玩，簡直把圖書館當成網咖在使用，蔡筱薇也質疑館方是否有懈怠職責。

台南市立圖書館洪玉貞表示，館內資訊人員會針對一些不當的網站以防火牆封鎖，館員也會不定時走動巡視，一經發現有民眾違規使用，就會上前口頭勸導，如果屢勸不聽者，將處以停權30天。

館員亦可透過監控系統查看，電腦是否遭到民眾違規使用，若經發現將以訊息推播遏止，如經勸導而未經改善者，同樣處以停權30天。

蔡筱薇建議，可以參考台北市的「記點制」，被糾舉一次記一點，記滿兩點當天就停止使用，一周內超過三次者，則一週內不得使用。

今年1月到9月，台南市立圖書館已經有217人因為不當使用電腦而遭到停權，館方也將加強巡視並勸導，避免公共資源遭到不當濫用。

(中時 )