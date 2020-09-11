大雪山遊樂區工安意外 水電工觸電慘死 12:302020/09/11 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉姓水電維修技師不慎觸碰無熔絲開關，遭220伏特電壓電擊。（台中市勞動檢查處提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林務局東勢林管處正進行發電機電線管路更新改善工程，1名水電維修技師施工不慎觸電身亡。（台中市政府勞動檢查處提供／王文吉台中傳真） 劉姓水電維修技師不慎觸碰無熔絲開關，遭220伏特電壓電擊。（台中市勞動檢查處提供／王文吉台中傳真） 台中傳出男子觸電身亡意外！49歲劉姓水電維修技師6日下午2時許在大雪山森林遊樂區43公里變電站進行配電、拉線作業，不慎觸碰無熔絲開關，遭220伏特電壓電擊倒地。現場人員即時實施CPR，並以自動體外心臟電擊器搶救，但劉男送東勢農民醫院急救仍不治。 台中市勞動檢查處初步瞭解，劉男工作時未確實斷電，拉線作業時也沒有穿戴防護具，才發生觸電意外，已要求立即停工，並提出改善計畫，經核准才能繼續施工，另水電工程行負責人依職業安全衛生法送辦。 (中時 ) #意外 #水電 #觸電 #作業 #大雪山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漁船維修冷凍設備 氨氣外洩2死2命危 20:082020/09/09 社會 電信商意外走漏iPhone 12開賣日期 就在這一天 16:352020/09/10 科技 龍潭運動公園有望打造共融遊戲場 原軍史區擬搬遷 18:412020/09/10 寶島 美國隊長新歡莉莉詹姆斯爽嫁豪門《蝴蝶夢》戳破幸福假象 16:482020/09/10 娛樂 台二線速限再調降 限速40公里消滅翻覆意外 工務段擬再設高解析攝影 00:112020/09/11 生活 整修牆壁突塌 裝潢工人遭壓雙腿骨折 12:262020/09/09 社會 谷歌太神 進駐彰濱七年房價漲七成 15:322020/09/10 財經 專家傳真－人行數位貨幣可能的意外後果 04:102020/09/09 專題周報 享受比賽 媽媽選手意外晉8強 04:102020/09/09 運動天地 國道一號北上麻豆段異丙醇槽車翻覆 驚險萬分 09:242020/09/11 社會 社會熱門新聞 單親男童沿街賣茶葉蛋一包50 網驚爆背後黑暗真相 - 社會 美魔女不滿帶貓遭拒 脫光三點全露大鬧健身房下場慘 - 社會 郵局業務女王詐887人買優惠保單 侵吞6.2億藏家人戶頭 - 社會 丁允恭遭爆射後不理 前女友淚控「墮胎費我借來的」 - 社會 嗆婆婆「私生活糜爛」、丈夫「小GG」 惡媳婦遭判拘役30日 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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