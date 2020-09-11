林務局東勢林管處正進行發電機電線管路更新改善工程，1名水電維修技師施工不慎觸電身亡。（台中市政府勞動檢查處提供／王文吉台中傳真）

劉姓水電維修技師不慎觸碰無熔絲開關，遭220伏特電壓電擊。（台中市勞動檢查處提供／王文吉台中傳真）

台中傳出男子觸電身亡意外！49歲劉姓水電維修技師6日下午2時許在大雪山森林遊樂區43公里變電站進行配電、拉線作業，不慎觸碰無熔絲開關，遭220伏特電壓電擊倒地。現場人員即時實施CPR，並以自動體外心臟電擊器搶救，但劉男送東勢農民醫院急救仍不治。

台中市勞動檢查處初步瞭解，劉男工作時未確實斷電，拉線作業時也沒有穿戴防護具，才發生觸電意外，已要求立即停工，並提出改善計畫，經核准才能繼續施工，另水電工程行負責人依職業安全衛生法送辦。

(中時 )