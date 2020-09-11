51歲江姓男子某天早晨工作時，眼睛旁忽然有一個白影，但轉過去就又沒看到人，當下以為看到阿飄，嚇得趕緊到廟裡拜拜，直到就醫後，才發現腦下垂體長了1顆巨大腫瘤，之後到大林慈濟醫院開刀後，順利擺脫「鬼影」糾纏。

江姓男子2年前發現，看數字時會出現重疊影像，以為只是疾病引起的視力衰退，後續也配了新眼鏡，但狀況仍未改善，左眼視力無法看清近處，只能看遠處，甚至近來工作時，左眼還不斷看到白影，驚嚇不已。

大林慈濟醫院副院長陳金城表示，這名患者除了視力大受影響外，還出現性功能障礙，從核磁共振檢查影像中，確定腦下垂體腫瘤大小超過5公分，嚴重壓迫視神經，經鼻內視鏡手術移除腦下垂體腫瘤後，患者不僅擺脫阿飄陰影，也恢復正常性生活。

陳金城指出，多數功能性腦下垂體腫瘤主要是內分泌不平衡及腫瘤引起，好發於成年人，若是泌乳激素分泌增加，女性恐會出現不孕、無生理期狀態，男性則也可能有女乳症、陽痿等症狀。

陳金城說，治療上，通常依是否有分泌激素或壓迫視神經考慮不同治療，部分可單用藥物治療，有些則需手術或輔助電療等。

(中時 )